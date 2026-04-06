 Gobierno respalda demanda por elecciones legítimas en la USAC
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Gobierno respalda demanda por elecciones legítimas en la USAC

"Estamos siempre del lado de la democracia y del fortalecimiento de la Usac", expresó el presidente Bernardo Arévalo.

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El Gobierno de Guatemala manifestó este lunes, 6 de abril, su apoyo a la comunidad universitaria en su demanda por elecciones universitarias "legales y legítimas" en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y reiteró que el proceso debe desarrollarse sin intervenciones indebidas y atendiendo las garantías de participación.

Las autoridades del Ejecutivo destacaron por medio de un comunicado el papel histórico de la Usac como la única universidad pública del país y subrayaron su relevancia en la vida política, social e institucional de la nación. Asimismo, recordaron que, de acuerdo con la Constitución, la universidad goza de autonomía, lo que obliga al Estado a respetar sus decisiones internas.

No obstante, el pronunciamiento enfatizó que dicha autonomía no debe interpretarse como una autorización para vulnerar los principios democráticos en los procesos electorales internos. En ese sentido, se señala la necesidad de garantizar la participación legítima de estudiantes, docentes y profesionales egresados en la elección de autoridades universitarias.

El presidente Bernardo Arévalo también abordó el tema durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde señaló que el 2026 representa un año importante en cuanto a la recuperación de múltiples instituciones que sostienen el sistema político de Guatemala y los temas relacionados con la referida casa de estudios son parte de ello.

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