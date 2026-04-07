 Derrame de ácido nítrico deja tres heridos en zona 11
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Accidente químico: derrame de ácido nítrico deja tres heridos en zona 11

Los afectados presentaban quemaduras en diferentes regiones del cuerpo.

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Los cuerpos de socorro atendieron el accidente químico ocurrido en zona 11., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos de socorro atendieron el accidente químico ocurrido en zona 11. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un derrame de un tambo de ácido nítrico fue controlado este martes, 7 de abril, en el interior de una empresa ubicada en la 15 avenida 9-68, colonia Carabachel, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Voluntarios confirmaron que tres personas resultaron lesionadas en el marco de este accidente químico.

El incidente fue atendido por personal de la sección de materiales peligrosos, que realizó las labores de contención de la sustancia para impedir su propagación y reducir riesgos en el área, evitando mayores complicaciones.

Como resultado del hecho, tres personas resultaron con quemaduras en diferentes regiones del cuerpo tras haber tenido contacto con este compuesto. Los afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del derrame; sin embargo, destacaron que la oportuna respuesta permitió controlar la situación y prevenir consecuencias más graves.

Acerca del ácido nítrico

El ácido nítrico es un compuesto químico altamente corrosivo y tóxico, de fórmula HNO₃, ampliamente utilizado en la industria para la fabricación de fertilizantes, explosivos, productos químicos y en procesos de limpieza de metales.

Se presenta como un líquido incoloro o ligeramente amarillento que puede liberar vapores irritantes, y su contacto con la piel, ojos o vías respiratorias puede causar graves quemaduras, daños en los tejidos y problemas respiratorios.

Debido a su alta reactividad, requiere manejo y almacenamiento cuidadoso, siguiendo estrictas normas de seguridad para prevenir accidentes y derrames.

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