 Accidente de tráiler fuera de control en ruta al Atlántico
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Video muestra fuerte accidente de tráiler fuera de control en ruta al Atlántico

Cámara capta instante crítico en que tráiler termina fuera de la pista en la ruta al Atlántico.

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Tráiler se va directo a la vegetación tras perder el control., Redes sociales.
Tráiler se va directo a la vegetación tras perder el control. / FOTO: Redes sociales.

Un video de una cámara de seguridad registró el momento preciso en que un tráiler sufrió un accidente en el kilómetro 284 de la ruta al Atlántico, en la jurisdicción de la aldea Entre Ríos, en Puerto Barrios, Izabal

El clip, de apenas 14 segundos, muestra cómo el conductor del vehículo de transporte pesado pierde el control del volante al iniciar una curva, lo que provoca que se salga de la carretera y termine estrellándose contra la vegetación a un costado de la vía.

En las imágenes también se observa que, segundos antes del impacto, el piloto aparentemente abre la puerta del vehículo. No obstante, debido a la baja calidad del video, no se puede confirmar con certeza si efectivamente lo hizo ni si intentó lanzarse para evitar el impacto.

De acuerdo con reportes de medios locales, tras el accidente varios pobladores del sector acudieron al lugar y se internaron entre los matorrales para auxiliar al conductor, quien presuntamente solo sufrió una crisis nerviosa.

El hecho de tránsito se registró la tarde del 6 de abril. Según informó la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, durante varias horas se realizaron maniobras con grúas para retirar el tráiler, lo que obligó al cierre temporal del paso en ambos sentidos de la ruta.

Debate por seguridad vial

Este incidente se suma a una serie de accidentes protagonizados por transporte pesado en Guatemala, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de regular la velocidad de estos vehículos.

En ese contexto, las autoridades han impulsado la implementación obligatoria del Sistema Limitador de Velocidad (SLV) para unidades de carga mayores a 3.5 toneladas y buses con capacidad superior a 12 pasajeros. Sin embargo, la medida no ha entrado en vigor debido a la oposición de gremiales del transporte, que han realizado manifestaciones para frenar su aplicación.

Autoridades de tránsito han insistido en la necesidad de retomar la regulación y fortalecer los controles en carretera, señalando que factores como el exceso de velocidad, fallas mecánicas y la falta de mantenimiento continúan siendo determinantes en este tipo de accidentes. Mientras tanto, el video del percance vuelve a poner en evidencia los riesgos que persisten en las principales rutas del país.

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