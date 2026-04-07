 Accidente en Villa Canales: Bus cae a barranco
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Accidente en Villa Canales: Bus cae a barranco

Cuerpos de socorro se encuentran en el lugar brindando atención a los pasajeros afectados.

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., PMT de Villa Canales
. / FOTO: PMT de Villa Canales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este martes, 7 de abril, en la bajada de la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, Guatemala, donde un bus cayó a un barranco por causas que aún no han sido establecidas, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de socorro, quienes se encuentran brindando atención a los pasajeros afectados, sin que hasta el momento se haya detallado el número de heridos ni su estado de salud.

Mientras tanto, agentes de la PMT mantienen operativos de regulación y ordenamiento del tránsito vehicular en el área, con el fin de facilitar las labores de rescate y evitar mayores complicaciones en la circulación.

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