Accidente en Villa Canales: Bus cae a barranco

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este martes, 7 de abril, en la bajada de la aldea El Tablón, en el municipio de Villa Canales, Guatemala, donde un bus cayó a un barranco por causas que aún no han sido establecidas, según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).
Al lugar acudieron de inmediato cuerpos de socorro, quienes se encuentran brindando atención a los pasajeros afectados, sin que hasta el momento se haya detallado el número de heridos ni su estado de salud.
Mientras tanto, agentes de la PMT mantienen operativos de regulación y ordenamiento del tránsito vehicular en el área, con el fin de facilitar las labores de rescate y evitar mayores complicaciones en la circulación.