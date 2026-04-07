 Tráiler averiado provoca congestionamiento en el Periférico
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Tráiler averiado provoca congestionamiento en el Periférico

La presencia del vehículo de transporte de carga generó congestionamiento y afectó hasta la colonia Bethania.

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El vehículo de transporte de carga quedó obstaculizando el Periférico., PMT capitalina/Montejo
El vehículo de transporte de carga quedó obstaculizando el Periférico. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

La presencia de un vehículo de transporte pesado con fallas mecánicas generó complicaciones en la circulación vehicular la mañana de este martes, 7 de abril, en el sector del anillo Periférico, a la altura de la 15 calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con reportes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), el cabezal quedó detenido en el carril derecho en la salida del viaducto Villa Linda, que conecta hacia la colonia Centro América, lo que provocó una importante carga vehicular que se extendió hasta la colonia Bethania.

Autoridades realizaron maniobras para retirar el obstáculo y restablecer el paso en el sector; sin embargo, se mantienen las complicaciones en el área debido a la acumulación vehicular que se generó por la presencia del obstáculo.

En ese sentido, agentes de la PMT capitalina trabajan en la regulación vehicular para minimizar el impacto en la movilidad.

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