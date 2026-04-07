Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba interior de la Usac

Un fotoperiodista de Emisoras Unidas fue agredido este martes, 7 de abril, en el momento en el que le daba cobertura a la tensa situación que se vive en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde un grupo de encapuchados mantiene cerrados los ingresos al campus central.
Omar Solís, integrante de la Unidad Digital de este medio de comunicación, se encontraba documentando el interior de la referida casa de estudios desde las cercanías de la puerta de acceso por el lado del Periférico en el momento en el que se dieron los hechos.
Mientras utilizaba su equipo fotográfico para captar la situación e informar a la población, desde dentro fue lanzado un tipo de gas que impactó en su salud, principalmente al generarle afectación en la región del rostro.
El incidente ocurrió a pesar de que, para ese momento, la tensión se había reducido, después de disturbios que dejaron a estudiantes heridos en las afueras por el impacto de rocas, artefactos explosivos y otros elementos que fueron lanzados por quienes se encuentran en el interior de la universidad para evitar que fueran abiertos los portones.
Solís fue apoyado por los estudiantes que se encontraban en los alrededores manifestando para pedir que se liberen los accesos a la Usac y se retomen las clases presenciales. Algunos de ellos le aplicaron agua para retirarle la sustancia del rostro y posteriormente fue atendido por los cuerpos de socorro que permanecen en el lugar en apresto ante los incidentes.