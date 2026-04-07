 Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba interior de la Usac
Nacionales

Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba interior de la Usac

Desde el interior del campus central, que está tomado por un grupo de encapuchados, fue lanzado el gas que afectó al integrante del equipo de Emisoras Unidas.

Compartir:
Durante este martes, 7 de abril, se han registrado disturbios en los ingresos de la Usac, donde encapuchados mantienen tomadas las instalaciones., Omar Solís/Emisoras Unidas
Durante este martes, 7 de abril, se han registrado disturbios en los ingresos de la Usac, donde encapuchados mantienen tomadas las instalaciones. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Un fotoperiodista de Emisoras Unidas fue agredido este martes, 7 de abril, en el momento en el que le daba cobertura a la tensa situación que se vive en los alrededores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), donde un grupo de encapuchados mantiene cerrados los ingresos al campus central.

Omar Solís, integrante de la Unidad Digital de este medio de comunicación, se encontraba documentando el interior de la referida casa de estudios desde las cercanías de la puerta de acceso por el lado del Periférico en el momento en el que se dieron los hechos.

Mientras utilizaba su equipo fotográfico para captar la situación e informar a la población, desde dentro fue lanzado un tipo de gas que impactó en su salud, principalmente al generarle afectación en la región del rostro.

El incidente ocurrió a pesar de que, para ese momento, la tensión se había reducido, después de disturbios que dejaron a estudiantes heridos en las afueras por el impacto de rocas, artefactos explosivos y otros elementos que fueron lanzados por quienes se encuentran en el interior de la universidad para evitar que fueran abiertos los portones.

Solís fue apoyado por los estudiantes que se encontraban en los alrededores manifestando para pedir que se liberen los accesos a la Usac y se retomen las clases presenciales. Algunos de ellos le aplicaron agua para retirarle la sustancia del rostro y posteriormente fue atendido por los cuerpos de socorro que permanecen en el lugar en apresto ante los incidentes.

En Portada

Tensión en la Usac por toma de instalaciones; estudiantes demandan apertura del campust
Nacionales

Tensión en la Usac por toma de instalaciones; estudiantes demandan apertura del campus

12:14 PM, Abr 07
Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasajet
Nacionales

Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasaje

10:10 AM, Abr 07
EN VIVO. Cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid - Bayern de Múnicht
Deportes

EN VIVO. Cuartos de final de la Liga de Campeones: Real Madrid - Bayern de Múnich

12:22 PM, Abr 07
Manifestantes bloquean rutas en rechazo al alza de combustiblest
Nacionales

Manifestantes bloquean rutas en rechazo al alza de combustibles

11:35 AM, Abr 07
El Bayern Múnich pega primero en la serie ante el Real Madridt
Deportes

El Bayern Múnich pega primero en la serie ante el Real Madrid

02:54 PM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos