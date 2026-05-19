Expulsan a club que luchaba por ascender a la Premier Legaue

La lucha por alcanzar la élite del fútbol inglés sufrió un giro inesperado luego de que el Southampton FC fuera expulsado de la final del ‘playoff’ de ascenso a la Premier League debido a un escándalo de espionaje. La decisión fue tomada por una comisión independiente tras comprobarse que el club envió a un asistente a observar y grabar sin autorización una sesión de entrenamiento del Middlesbrough FC, rival al que había eliminado previamente en las semifinales de la competición.
El caso generó una fuerte polémica en el fútbol inglés, ya que este tipo de prácticas están estrictamente prohibidas por las regulaciones de la English Football League. Tras la denuncia presentada por el Middlesbrough, las autoridades deportivas iniciaron una investigación que terminó revelando varias infracciones cometidas por el Southampton. Como consecuencia, además de quedar fuera de la final, el club recibió una sanción adicional de cuatro puntos menos para la próxima temporada.
Middlesbrough y Hull City buscarán el ascenso a la Premier League
La resolución cambió por completo el panorama de la pelea por el ascenso. El Middlesbrough, que había quedado eliminado en el terreno de juego, ocupará finalmente el lugar del Southampton y disputará la gran final en el estadio de Wembley Stadium frente al Hull City AFC. El encuentro, programado para el sábado 23 de mayo, definirá cuál de los dos equipos obtendrá el ansiado boleto hacia la máxima categoría del fútbol inglés.
La expulsión del Southampton representa un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo institucional. El club no solo pierde la posibilidad de regresar a la Premier League, sino que también ve afectada su imagen por un episodio que ha provocado críticas dentro y fuera del fútbol británico. Mientras tanto, el Middlesbrough recibe una inesperada segunda oportunidad para luchar por el ascenso y escribir un capítulo memorable en su historia deportiva.