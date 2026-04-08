Ataques armados en zona 12 dejan un muerto y un herido

Dos hechos de violencia se registraron en las últimas horas en la colonia La Reformita, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida, informaron los Bomberos Municipales.
El primer incidente ocurrió en la 15 avenida y 20 calle del referido sector, donde un hombre de aproximadamente 50 años resultó herido por impactos de bala. El paciente fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Roosevelt para recibir atención médica especializada.
Un segundo hecho, registrado en la 9ª avenida y 22 calle, fue atendido después de que el cuerpo de socorro fue alertado por vecinos sobre una balacera. Al llegar al lugar, paramédicos evaluaron a un hombre de aproximadamente 20 años de edad; sin embargo, se determinó que ya no contaba con signos vitales debido a múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para resguardar la escena y realizar las diligencias de ley.
Las autoridades investigan ambos sucesos para determinar las causas y posibles responsables.