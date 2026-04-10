 Conductor herido en ataque armado en zona 12
Nacionales

Disparan contra conductor de vehículo en zona 12

Preliminarmente se informó que se habría tratado de un intento de asalto.

Compartir:
., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Un hombre resultó herido tras un ataque armado ocurrido este viernes, 10 de abril, en la 16 avenida y 9ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El incidente de violencia estaría relacionado con un intento de asalto.

De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, desconocidos dispararon contra esta persona mientras se conducía en su vehículo. Al escuchar las detonaciones de proyectiles de arma de fuego, los transeúntes se comunicaron de inmediato con los Bomberos Municipales para solicitar apoyo.

Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar, donde localizaron al automovilista que presentaba un impacto de bala en el hombro izquierdo. Le brindaron asistencia pre hospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.

Víctima de asalto

Según versiones preliminares, el hombre se movilizaba en un automóvil particular de color gris cuando fue interceptado por sujetos que se conducían en motocicleta, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el área para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes y poder esclarecer lo ocurrido.

Caso similar

El conductor de un vehículo resultó herido luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido ayer en la 22 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El afectado fue interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El personal de los Bomberos Municipales le brindó atención prehospitalaria al paciente, quien fue identificado como Abdías Rafael Cordero Vargas, de 34 años.

"Al realizar la evaluación primaria se confirma que esa persona presenta una herida causada por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax y que su estado es delicado. Se procedió a estabilizarlo y se hizo su trasladado a un hospital privado ubicado en la zona 10", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.

Las autoridades acudieron al lugar donde se dio este incidente de violencia para recabar información como parte de las averiguaciones.

En Portada

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobánt
Nacionales

Capturan a 12 hombres en un puesto de narcomenudeo de la zona 2 de Cobán

07:43 AM, Abr 11
Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistánt
Internacionales

Confusión por supuesto inicio de negociaciones entre Irán y EE. UU. en Pakistán

08:07 AM, Abr 11
Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentest
Nacionales

Incendio consume un depósito de tarimas en Lo De Fuentes

07:19 AM, Abr 11
Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarlat
Viral

Video muestra el momento en que mujer mata a tiros a dos motoladrones que pretendían asaltarla

08:37 AM, Abr 11
Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascensot
Deportes

Méndez-Laing anota y el MK Dons se acerca al ascenso

09:55 AM, Abr 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos