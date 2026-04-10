Conductor herido en ataque armado en zona 12

Un hombre resultó herido tras un ataque armado ocurrido este viernes, 10 de abril, en la 16 avenida y 9ª calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El incidente de violencia estaría relacionado con un intento de asalto.
De acuerdo con el reporte de los cuerpos de socorro, desconocidos dispararon contra esta persona mientras se conducía en su vehículo. Al escuchar las detonaciones de proyectiles de arma de fuego, los transeúntes se comunicaron de inmediato con los Bomberos Municipales para solicitar apoyo.
Los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar, donde localizaron al automovilista que presentaba un impacto de bala en el hombro izquierdo. Le brindaron asistencia pre hospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Roosevelt.
Víctima de asalto
Según versiones preliminares, el hombre se movilizaba en un automóvil particular de color gris cuando fue interceptado por sujetos que se conducían en motocicleta, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) permanecieron en el área para resguardar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes y poder esclarecer lo ocurrido.
Caso similar
El conductor de un vehículo resultó herido luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido ayer en la 22 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. El afectado fue interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias.
El personal de los Bomberos Municipales le brindó atención prehospitalaria al paciente, quien fue identificado como Abdías Rafael Cordero Vargas, de 34 años.
"Al realizar la evaluación primaria se confirma que esa persona presenta una herida causada por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax y que su estado es delicado. Se procedió a estabilizarlo y se hizo su trasladado a un hospital privado ubicado en la zona 10", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
Las autoridades acudieron al lugar donde se dio este incidente de violencia para recabar información como parte de las averiguaciones.