Automovilista herido tras ataque armado en zona 1

El conductor de un vehículo resultó herido luego de ser víctima de un ataque armado ocurrido este jueves, 9 de abril, en la 22 calle y 7ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Preliminarmente se conoció que el incidente ocurrió en el marco de un intento de asalto.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que los transeúntes alertaban sobre una balacera en el sector y se mencionaba de posibles personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre en el interior de un carro de color gris. Al evaluarlo, constataron que presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego.
Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al paciente, quien fue identificado como Abdías Rafael Cordero Vargas, de 34 años.
"Al realizar la evaluación primaria se confirma que esa persona presenta una herida causada por proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo del tórax y que su estado es delicado. Se procedió a estabilizarlo y se hizo su trasladado a un hospital privado ubicado en la zona 10", explicó un portavoz del cuerpo de socorro.
Posible asalto
Según información preliminar, el afectado conducía su vehículo cuando de repente fue interceptado por personas desconocidas que intentaron despojarlo de sus pertenencias. En ese contexto, se habría dado la agresión con arma de fuego en circunstancias que corresponderá a las autoridades establecer.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes para asegurar la escena y continuar con las investigaciones para posteriormente poder confirmar o descartar esta versión de los hechos.
Lugares con mayoría de crímenes
De acuerdo con el informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidades que integran la Coalición por la Seguridad Ciudadana, un 20% de los crímenes a nivel nacional ocurren en el departamento de Guatemala, que incluye a la capital.
De los 22 departamentos en los que se divide el país, el de Guatemala (ubicado en el centro) es el que registró la mayor cantidad de homicidios, con 1.289 casos del total acumulados entre enero y octubre de 2025.
En 2024, el país cerró con 2.869 homicidios, lo que representó una reducción de un 3 %, en comparación con los 2.944 asesinatos cometidos en 2023.