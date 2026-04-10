 Sector empresarial se pronuncia sobre elección en Usac
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Sector empresarial denuncia supuesto fraude en elección de rector de la USAC

"No puede reconocerse como rector a quien ha usurpado el cargo mediante la manipulación arbitraria de las normas", expresó el Consejo Nacional Empresarial (CNE).

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El Consejo Nacional Empresarial (CNE) emitió un comunicado en el que denuncia un nuevo fraude electoral en el proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), señalando irregularidades que, según la organización, comprometen la legitimidad institucional.

En el pronunciamiento, el CNE afirma que la elección, que debía representar una oportunidad para fortalecer el rumbo de la única universidad pública del país, ha sido "viciada desde su origen", calificando el proceso como ilegítimo.

De acuerdo con la entidad, el Consejo Superior Universitario (CSU) habría consolidado la designación de Walter Mazariegos como rector en una sesión realizada a puerta cerrada, señalando que participaron miembros con períodos vencidos y que existieron irregularidades en la integración del órgano.

El comunicado también denuncia la repetición de prácticas cuestionadas desde 2022, incluyendo supuestas intimidaciones contra la comunidad educativa mediante grupos ajenos a la universidad.

El CNE sostiene que no puede reconocerse como legítima a una autoridad que, según indican, ha sido impuesta mediante la manipulación de normas internas y el desconocimiento de los cuerpos electorales legalmente constituidos. Asimismo, cuestiona la validez de las decisiones tomadas por instancias que consideran carentes de legitimidad.

Ante esta situación, el sector empresarial hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad, a la Corte Suprema de Justicia y a otras autoridades competentes para que actúen y garanticen el respeto al Estado de Derecho, permitiendo la realización de un proceso electoral transparente y legítimo.

Finalmente, el CNE advirtió que la situación en la USAC afecta la institucionalidad del país y su desarrollo, subrayando la importancia de no permanecer indiferentes ante lo que consideran una crisis en una institución clave para Guatemala.

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Reelección de Mazariegos

El actual rector, Walter Mazariegos, se autoproclamó reelecto el pasado miércoles 8 de abril tras una votación a puerta cerrada. Este proceso repite el esquema de su llegada al poder en 2022, cuando su primera elección también fue señalada de ilegítima tras la exclusión de sectores opositores.

La victoria de Mazariegos en esta ocasión se dio nuevamente bajo denuncias de fraude, mientras grupos de oposición realizaban una votación alterna para nombrar a un "rector legítimo", evidenciando la profunda fractura en la casa de estudios.

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