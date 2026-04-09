USAC: Marchas y protestas contra reelección de Mazariegos

De los 21 centros universitarios a nivel nacional, en al menos seis se implementaron medidas de rechazo a la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Las acciones de los estudiantes incluyen marchas, plantones y la publicación de comunicados, además del cierre indefinido de las instalaciones en el caso del centro ubicado en el departamento de Santa Rosa.
En la Ciudad de Guatemala, un grupo de estudiantes de la escuela de Psicología lleva a cabo una marcha que, poco antes del mediodía, se movilizaba por la 9ª avenida y 10ª calle de la zona 11, con rumbo al campus central, ubicado en la zona 12.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que esta manifestación no mantiene bloqueado por completo el paso, pues los participantes únicamente están desplazándose sobre el carril derecho.
Sedes departamentales se unen a protestas
En diferentes recintos universitarios departamentales se observaron expresiones de protesta. Los estudiantes colocaron mantas y carteles para expresar su descontento ante la reelección de Mazariegos, pues señalan que el proceso estuvo marcado por irregularidades y que, nuevamente, llegó al poder de forma fraudulenta.
"No reconocemos ni apoyamos al usurpador Walter Mazariegos", "¡Defendemos la autonomía y la dignidad universitaria!", "#NoTengoRector", "Fraude electoral", son algunos de los mensajes que se observan en las pancartas.
Entre los centros donde se han dado expresiones contra el resultado electoral se encuentran:
- Centro Universitario de Occidente (Cunoc).
- Centro Universitario de San Marcos (Cusam).
- Centro Universitario de Quiché (Cusacq).
- Centro Universitario de Santa Rosa (Cunsaro).
- Centro Universitario de Sur-Occidente (Cunsuroc).
- Centro Universitario de Nor-Occidente (Cunoroc).
En tanto, estudiantes de facultades de Agronomía, Derecho y otras especialidades emitieron comunicados por medio de los cuales rechazaron la forma en que se desarrollaron las elecciones. En algunos casos, se declararon en huelga y exigieron que se esclarezca esta situación para nombrar a un rector que represente a la comunidad sancarlista.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7