Capturan a 4 guatemaltecos y un hondureño por narcomenudeo

Las autoridades desarrollaron al menos tres allanamientos en contra del narcomenudeo este domingo, 12 de abril de 2026, en los que se destacaron cinco capturas. En una de las acciones, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la aprehensión del ciudadano hondureño identificado únicamente como José, de 18 años, porque fue sorprendido cuando portaba una mochila donde llevaba seis bolsas con cocaína.
José fue capturado en la aldea 4 Caminos, del municipio de Santa Ana Huista, departamento de Huehuetenango. Además, la PNC le decomisó una tableta electrónica, dos celulares y dinero en efectivo, posteriormente fue conducido hacia un juzgado de turno, en donde le hicieron saber los motivos de su detención.
Los uniformados también realizaron acciones contra el narcomenudeo en el municipio de San Lorenzo, departamento de Suchitepéquez; en este lugar fueron detenidos tres hombres que portaban tres colmillos de cocaína, ocho piedras de crack y varios celulares presuntamente robados a vecinos del sector.
La PNC identificó a los detenidos, únicamente por nombre, de la siguiente manera: Fidel, de 23 años; Carlos, de 18 y Milton, de 23. Según el reporte policial, los tres jóvenes portaban los objetos ilícitos entre sus prendas de vestir.
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Operativos contra el narcomenudeo en El Progreso
Agentes policiales también incursionaron en el barrio La Joya, del municipio de Guastatoya, departamento de El Progreso, para ejecutar varias acciones de prevención. En el marco de esas acciones fue detenido un hombre de 33 años, a quien solo identificaron como Luis.
La PNC indicó que Luis fue abordado cuando conducía una motocicleta, y al hacer las revisiones de rutina, entre sus prendas de vestir le encontraron seis colmillos de cocaína. Por esa razón, Luis fue conducido hacia un juzgado de turno, para conocer los motivos de su detención.
En otras acciones, un hombre identificado como Juan, de 45 años, fue capturado en el barrio El Roble, departamento de El Progreso, por portar un revólver .38 especial, marca Cobra, con dos municiones. El detenido no portaba la documentación legal extendida por la Dirección General de Control de Armas y Municiones para llevar el arma.