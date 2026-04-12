 Insivumeh prevé clima cálido y posibles lluvias en el norte
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Insivumeh prevé clima cálido y posibles lluvias en el Norte y Caribe del país

Autoridades pidieron precaución ante las altas temperaturas, vientos fuertes y posibles lluvias en diferentes sectores del país.

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Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas., Archivo
Las autoridades hicieron un llamado para mantener la prevención ante las lluvias previstas. / FOTO: Archivo

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronosticó que para este domingo, 12 de abril de 2026, se espera un ambiente cálido y soleado, con viento norte moderado a fuerte y posibilidad de lluvias dispersas al norte del país.

El ente científico señaló que durante amanecer y mañana habrá posibles lloviznas en las regiones de la Franja Transversal del Norte y del Caribe del país. Agregó que habrá pocas nubes, alternando con nubosidad dispersa.

Según el Insivumeh, durante el día habrá viento predominando del norte moderado a fuerte en sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente.

Durante tarde y noche se espera una alta radiación solar y temperaturas elevadas. "La entrada de humedad desde el mar Caribe promoverá algunos nublados con posibilidad de lluvias muy dispersas en las regiones Franja Transversal del Norte y Caribe, sin descartar lluvias aisladas en la Bocacosta", informó el Insivumeh.

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Recomendaciones del Insivumeh

La entidad subrayó que habrá un ambiente fresco durante la noche y madrugada.

Asimismo, recomendó tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas, viento fuerte y la posibilidad de incendios forestales, así como no exponerse al sol por períodos prolongados.

Sugerencias de Conred

La vocera de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urízar, agregó que las condiciones del clima anunciadas por el Insivumeh están asociadas a la entrada de humedad, desde ambos litorales y a las altas temperaturas.

En ese sentido, Urizar recomendó a los guatemaltecos preparar su mochila de las 72 horas, incluyendo insumos como bloqueador, agua pura y hasta sombrilla, por las posibles lluvias en diferentes sectores del país.

La comunicadora resaltó que para pedir auxilio, en caso de emergencia, Conred pone a disposición el número de teléfono 119. Urízar invitó a mantener una cultura de prevención de desastres, recordando que esa responsabilidad es tarea de todos.

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