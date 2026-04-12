 Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos
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Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos

Autoridades encontraron televisores, equipos de sonido, cigarrillos, pipas para drogas y hasta armas en el COF de Fraijanes.

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Las autoridades embalaron los ilícitos localizados dentro del penal de mujeres., Ejército de Guatemala.
Las autoridades embalaron los ilícitos localizados dentro del penal de mujeres. / FOTO: Ejército de Guatemala.

Autoridades del Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación, Ejército de Guatemala y Ministerio Público desarrollaron una requisa en el Centro de Orientación Femenino (COF) durante este domingo, 12 de abril de 2026, con el hallazgo de varios objetos prohibidos.

Al finalizar el procedimiento, el Ejército de Guatemala compartió un listado de ilícitos en los que se contabilizaron teléfonos, televisores, equipos de sonido y hasta armas blancas. La entidad castrense aseguró que las acciones se realizaron en coordinación con las fuerzas de seguridad civil, en el penal para mujeres que se ubica en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.

Las autoridades precisaron que el operativo en el COF se saldó con el hallazgo de 29 teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, cuatro tarjetas micro SD y siete memorias USB, entre otros.

Además, se localizaron cuatro equipos de sonido, siete bocinas inalámbricas con sistema Bluetooth, cuatro audífonos, dos reproductores de DVD portátiles y 14 televisores.

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Encuentran cigarrillos, pipas y otros objetos prohibidos en el COF

Las autoridades indicaron que en el penal también localizaron 100 objetos punzocortantes, 92 encendedores para cigarrillos, un enrutador de señal de internet inalámbrica, siete ventiladores, dos relojes y dos controles remotos para televisión.

En los hallazgos figuran ⁠210 cigarros empacados en sus cajetillas y seis pipas para el posible consumo de drogas ilegales. Finalmente, los efectivos encontraron al menos ⁠50 cables para cargar baterías de teléfonos celulares.

El Ejército de Guatemala consideró que estos resultados evidenciaron el fortalecimiento de los controles internos del penal. Asimismo, consideró que las acciones contribuyen a la prevención de actividades ilícitas y al reforzamiento de la seguridad en el COF.

Según las imágenes compartidas por la entidad castrense, dentro de los objetos corto punzantes que se localizaron figuran tijeras de distintos colores. Agentes de las fuerzas de seguridad también mostraron otros ilícitos como los equipos de sonido y las televisiones que mantenían las privadas de libertad en la prisión.

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos | Ejército de Guatemala

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos / Ejército de Guatemala

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos | Ejército de Guatemala

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos / Ejército de Guatemala

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos | Ejército de Guatemala

Requisa en el COF culmina con el hallazgo de varios ilícitos / Ejército de Guatemala

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