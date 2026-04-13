Caso Odebrecht: CSJ anula órdenes de captura

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó en definitiva el amparo planteado por vinculados al caso conocido como "Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos" y anuló la resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal en la que se giraron más de 30 órdenes de captura.
En la resolución, los magistrados de la Cámara determinaron que lo requerido por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de no otorgar el amparo en definitiva y dejar firma la resolución de la Sala Tercera, en la que se emitieron las órdenes de aprehensión, es "notoriamente improcedente" porque debido a la forma en que se emitido el acto reclamado, es evidente la vulneración de los derechos denunciados por los interponentes del amparo.
A criterio de la cámara, la sala se extralimitó en el ejercicio de sus facultades legales al emitir ilegalmente las referidas órdenes sin tener competencia legal para ello.
Además, en el fallo los magistrados concluyeron en que la petición para buscar que los sindicados en el mencionado caso sean detenidos debió haberse planteado nte el juzgado contralor del caso.
En ese sentido, se otorgó en definitiva el amparo y se anularon las órdenes giradas en contra del ex jefe de la CICIG, Iván Velásquez; la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo; la exfiscal general, Thelma Aldana; el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; y otros exfiscales y abogados vinculados al caso.
FECI señala a exfiscales guatemaltecos y funcionarios colombianos
Una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó en junio del año pasado la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano.
La orden emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco obedece por supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó en su momento que la investigación en la que se vincula a los funcionarios colombianos y a exfiscales guatemaltecos corresponde al referido caso, aunque la fase se denomina "Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad". El fiscal aseguró que estas personas lejos de combatir la corrupción se convirtieron en parte de un proceso de extorsión y encubrimiento.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7