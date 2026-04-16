 Ataque armado deja dos heridos en la zona 25
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Ataque armado deja dos heridos en la zona 25

Las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron atacadas por desconocidos.

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., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Dos personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 16 de abril, en la diagonal 47 en la entrada al cantón Lourdes, zona 25 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Rafael Zúñiga, portavoz de los bomberos Municipales, informó que los radio operadores a cargo de la línea de emergencia de la institución recibieron varias llamadas en donde se reportaba acerca de un hecho de violencia ocurrido en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron al lugar.

"Al momento en el que las unidades de emergencia se hacen presentes, paramédicos localizan a dos personas que presentaban heridas causadas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, a quienes les brindan atención prehospitalaria", explicó.

Agregó que los afectados fueron identificados como: Lisardo Joaquín Yucuté Icuté, de 25 años, quien presentaba heridas en el área de la espalda y la pierna izquierda; y Sonia Adelina Yucuté Icuté, de 43 años, con impactos de bala en el tórax y abdomen.

Los pacientes fueron estabilizados y posteriormente trasladados hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19. Su estado es delicado.

Investigan ataque

Los socorristas compartieron que, según información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de una motocicleta de color rojo cuando fueron sorprendidas y atacadas por personas desconocidas. Hasta el momento se desconocen las causas de la agresión.

La Policía Nacional Civil se presentó al lugar de los hechos para recabar datos y continuar con las investigaciones acerca de este hecho armado.

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