 Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal General
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Organizaciones exigen perfiles idóneos y sin señalamientos para Fiscal General

Las entidades reiteraron la importancia de no incluir en la nómina final a quienes han sido sancionados o han actuado contra la democracia.

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Comisión postuladora del MP, Foto Ángel Oliva
Comisión postuladora del MP / FOTO: Foto Ángel Oliva

Diferentes pronunciamientos han surgido cuando falta un mes para que concluya el período de gestión de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, y el proceso para designar al nuevo fiscal general de Guatemala avanza en su fase final.

Varias organizaciones han emitido comunicados para hacer solicitudes a la comisión de postulación para la elección de jefe del MP, principalmente enfocadas en que se cumplan los lineamientos, las leyes vigentes y que se incluyan en la nómina final los perfiles más idóneos para dirigirla institución.

La entidad "Voces en el Exilio" dijo que no pueden ser opción a dirigir la fiscalía quienes tienen sanciones, han actuado contra la democracia, han vulnerado derechos humanos o han usado la justicia para criminalizar.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) Guatemala reiteró que el proceso de selección y nombramiento de fiscal general debe hacerse con base en los principios de transparencia, publicidad y méritos de idoneidad, priorizando la capacidad y honorabilidad de los aspirantes.

De igual forma, la entidad consideró que tomar esas bases en el proceso es fundamental para el fortalecimiento y reformas estructurales al MP, así como atender normas y estándares de derechos humanos.

Mientras tanto, Guatemala Visible señaló que un Ministerio Público independiente fortalece la justicia en el país, tiene mayor resolución de casos de corrupción, hace los procesos más ágiles en denuncias y promueve el combate efectivo contra la impunidad

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