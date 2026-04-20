 Presidente de Alemania recibe al exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez
Nacionales

Presidente de Alemania recibe al exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez

Gálvez se encuentra exiliado desde 2022 y recientemente fue galardonado por jueces alemanes.

Compartir:
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez., EFE
El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez. / FOTO: EFE

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recibió este lunes al juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez, recientemente galardonado con el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces (DRB) de 2026.

"Un juez valiente en la lucha contra la corrupción", describió Cerstin Gammelin, portavoz del presidente alemán, al magistrado guatemalteco en un mensaje en X en el que informó del encuentro entre Steinmeier y Gálvez.

"El presidente recibió hoy a Miguel Ángel Gálvez en Berlín. Por su compromiso contra la corrupción y la impunidad, Gálvez recibió la semana pasada el Premio de Derechos Humanos de la Asociación Alemana de Jueces", escribió Gammelin.

El mensaje de la portavoz presidencial germana estuvo acompañado de una imagen que ilustraba el encuentro de ambos en el Palacio de Bellevue, la residencia oficial del jefe de Estado alemán en Berlín.

En Portada

Arévalo detalla plan de subsidio a combustiblest
Nacionales

Arévalo detalla plan de subsidio a combustibles

01:32 PM, Abr 20
Se reporta incremento del precio del gas propanot
Nacionales

Se reporta incremento del precio del gas propano

12:22 PM, Abr 20
¡Orgullo chapín! David López se prepara para la final de olimpiada científica en Londrest
Farándula

¡Orgullo chapín! David López se prepara para la final de olimpiada científica en Londres

11:51 AM, Abr 20
Más de 400 líderes pandilleros de la MS13 son juzgados en macroaudienciat
Internacionales

Más de 400 líderes pandilleros de la MS13 son juzgados en macroaudiencia

02:25 PM, Abr 20
¿Por qué cada Mundial tiene una mascota oficial? En este 2026 son tres t
Deportes

¿Por qué cada Mundial tiene una mascota oficial? En este 2026 son tres

01:50 PM, Abr 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga NacionalFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos