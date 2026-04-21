Brutal choque entre picop y motorista en Quché

Un video de cámaras de seguridad difundido en redes sociales muestra un violento accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Pachalum, en el departamento de El Quiché, en el que se vieron involucrados el conductor de un picop y un motorista, dejando al menos tres personas heridas y un vehículo empotrado en una vivienda.
El clip de apenas 20 segundos evidencia el momento exacto en que el picop toma una curva cerrada, invade el carril contrario y colisiona de frente con el motorista que circulaba en sentido opuesto.
El impacto provoca que el vehículo de cuatro ruedas pierda el control y termine impactando contra una vivienda a la orilla de la vía, generando alarma entre vecinos que presenciaron la escena segundos después del choque.
Motorista fue trasladado a un centro asistencial
De acuerdo con medios locales, el percance se habría producido por lo reducido y peligroso del tramo donde se ubica la curva. Tras el accidente, cuerpos de socorro atendieron a los heridos, y se indicó que el motorista fue trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se han detallado acciones legales ni investigaciones adicionales sobre el hecho.
Autoridades recomiendan reducir velocidad antes de curvas cerradas, mantenerse en su carril, evitar rebasar en zonas de baja visibilidad y anticipar maniobras en tramos montañosos. También se insiste en respetar los límites de velocidad para prevenir choques frontales, que suelen ser de alto riesgo.