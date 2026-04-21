 Peatón fallece atropellado en zona 7
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Accidente deja un fallecido y provoca cierres viales en zona 7

En el área fue atropellado un hombre.

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., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

Una persona murió tras ser atropellada durante la madrugada de este martes, 21 de abril, en la calzada San Juan y 31 avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala. En el sector donde ocurrió el accidente se mantiene un cierre vehicular parcial.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas de parte de transeúntes que les notificaron sobre la presencia de una persona lesionada en la vía pública, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas constataron que en el arriate central permanecía un hombre de aproximadamente 65 años de edad en estado inconsciente. Presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y, al evaluarlo, se confirmó su fallecimiento.

"Al momento de evaluar al paciente se determina que ya no contaba con signos vitales por politraumatismo. Fue necesario solicitar el apoyo de autoridades competentes para continuar con las diligencias correspondientes", detalló un portavoz de la institución.

Cierres vehiculares tras accidente

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco, Guatemala, informó que se implementaron cierres viales parciales en el área donde ocurrió el accidente, tomando en cuenta que las autoridades correspondientes llevan a cabo las diligencias para el seguimiento del caso y el traslado del cuerpo del peatón fallecido.

La institución señaló que se encuentra cerrado el carril reversible y el carril izquierdo con dirección a El Trébol, lo cual complica la movilidad en el sector. En ese contexto, les recomendó a los usuarios buscar rutas alternas.

Otra víctima de atropellamiento

Anoche, los Bomberos Municipales dieron a conocer que localizaron a una mujer de aproximadamente 50 años lesionada en la calzada Justo Rufino Barrios y 3a. avenida de la zona 21.

Paramédicos evaluaron a la afectada y confirmaron que no contaba con signos vitales por politraumatismo, al haber sido atropellada por el conductor de un vehículo que no fue localizado en el lugar.

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