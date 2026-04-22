 Camión queda empotrado en ruta al Pacífico
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Camión queda empotrado en ruta al Pacífico

La PMT de Villa Nueva coordina las acciones para trasegar la carga que traslada y retirar el vehículo afectado.

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El camión se encuentra en el Km. 23 de la CA-9., PMT de Villa Nueva
El camión se encuentra en el Km. 23 de la CA-9. / FOTO: PMT de Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio de Villa Nueva, Guatemala, reportaron un incidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 22 de abril, en el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico. Se da seguimiento a este hecho para liberar lo antes posible el paso vehicular.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la referida localidad, por causas no establecidas el conductor de un camión perdió el control del volante y se empotró en este sector, quedando sin capacidad para poder continuar su marcha.

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