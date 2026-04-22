Turistas huyendo tras explosión del volcán Santiaguito

Nuevos videos que se han viralizado a nivel mundial muestran el momento de pánico que vivió un grupo de turistas al encontrarse en el volcán Santiaguito, ubicado en Quetzaltenango, justo cuando se registró una fuerte explosión que generó columnas de ceniza y flujos piroclásticos.
En las imágenes se observa a los excursionistas intentando alcanzar la cima del volcán pese a que el acceso está prohibido por las autoridades debido al alto nivel de riesgo. Segundos después, ocurre la explosión que cambia por completo la escena: el terreno se sacude, se eleva una densa columna de material volcánico y comienzan a caer rocas desde las partes altas del complejo.
Otros videos del volcán Santiaguito
De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el grupo estuvo a punto de ser alcanzado por los desprendimientos de rocas que descendían con fuerza tras la actividad eruptiva. En una de las grabaciones se escucha a uno de los turistas gritar mientras intenta huir del lugar, captando de cerca el momento de mayor peligro.
Las autoridades recuerdan que la restricción de acceso al área se mantiene vigente, estableciendo un radio de seguridad de cinco kilómetros alrededor del complejo de domos del Santiaguito. Esta prohibición incluye rutas provenientes de los municipios de Quetzaltenango y El Palmar, así como la permanencia o campamento en la zona.
@voces_medio_digital
Internacional | ¡Momentos de terror! Un nuevo video captó la desesperación de un grupo de excursionistas que tuvo que correr por sus vidas para ponerse a salvo, luego de que el coloso centroamericano entrara en erupción de forma inesperada mientras visitaban la zona. VocesEc URGENTE Guatemala VolcanSantiaguito SucesosInternacionales♬ sonido original - VOCES - VOCES
Autoridades hacen llamado a excursionistas
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró el llamado a la población a respetar las recomendaciones oficiales y evitar exponerse a áreas de riesgo volcánico activo.
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), a través de su unidad de Asistencia Turística, enfatizó que el Santiaguito no es apto para ascensos turísticos debido a su comportamiento impredecible. "Respeta la restricción y evita tragedias", señaló la institución en sus canales oficiales.
El Inguat también exhortó a turistas nacionales y extranjeros a no dejarse engañar por guías informales que ofrecen ascensos sin condiciones de seguridad, recordando que este tipo de prácticas pone en riesgo la vida de las personas ante la constante actividad del volcán.