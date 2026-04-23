Imprudente maniobra de motoristas en zona 7

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar cómo varios motoristas invadieron la banqueta del puente El Incienso, en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, poniendo en riesgo a peatones que transitaban por el área.
En la grabación, captada por un conductor que circulaba por el sector, se observa cómo más de 10 motoristas optan por subir a la banqueta para evitar el congestionamiento vehicular provocado por una manifestación registrada el pasado miércoles en distintos puntos de la capital.
El material evidencia que los motoristas circulan a pocos centímetros de personas que caminaban por la estructura peatonal, generando una situación de alto riesgo. La acción ha sido ampliamente criticada en redes sociales por la peligrosidad de exponer a peatones en un espacio destinado exclusivamente para su seguridad.
Las manifestaciones de ese día provocaron severos congestionamientos en múltiples zonas de la ciudad de Guatemala, afectando el traslado de trabajadores y estudiantes. Ante los bloqueos en puntos estratégicos, algunos conductores de motocicleta optaron por transitar sobre las banquetas, una práctica que las autoridades de tránsito califican como irresponsable.
Motoristas sancionados
Hace apenas una semana, más de 10 motoristas fueron sancionados tras ser sorprendidos conduciendo sobre banquetas y en contra de la vía en el bulevar Kaminal Juyú, zona 7.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito de la Ciudad de Guatemala (Emetra), varios de los infractores no portaban licencia de conducir.
Montejo reiteró que este tipo de conductas representa un riesgo directo para peatones y usuarios de la vía pública. La multa establecida para este tipo de infracciones es de Q500, por lo que hizo un llamado a respetar las normas de tránsito y evitar poner en peligro la vida de terceros.