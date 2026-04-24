Accidente en calzada Roosevelt; vehículo queda volcado

Un vehículo quedó volcado tras un accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, 24 de abril, en la calzada Roosevelt y 1ª avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, en el sector conocido como "rutas cortas extraurbanas", frente a la colonia Landívar. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) le dio seguimiento a este incidente.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor se encontraba bajo efectos de licor al momento del percance y esto habría llevado a que ocurriera el accidente de tránsito.
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, indicó que el responsable quedó a disposición de la Policía Nacional Civil y será trasladado a Torre de Tribunales, donde se dilucidará su situación legal.
Según detalló la institución, el hecho provocó la interrupción parcial del tránsito en el área mientras se realizaban las labores correspondientes.
"El vehículo quedó volcado con las llantas hacia arriba. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. La PNC realizó el procedimiento y se coordinó el retiro del vehículo para restablecer la circulación en el sector", dijo.
El funcionario municipal también compartió que el obstáculo ya fue retirado de la vía, restableciendo la circulación vehicular en el sector. Sin embargo, en su momento generó serias complicaciones para el tránsito.
Otros incidentes viales
La PMT informó que se registró una colisión en la madrugada, una situación que afectó la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 11. El incidente involucró a dos automóviles que quedaron obstruyendo la vía principal.
Una mujer resultó herida en el marco del accidente, por lo que fue atendida por los cuerpos de socorro y trasladada hacia un centro asistencial.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento al caso.
Mientras tanto, en la 28 calle y 25 avenida de la colonia Maya, zona 18 capitalina, en la salida hacia diagonal 25, ocurrió otro percance vehicular en el que un motorista quedó lesionado tras ser atropellado por un conductor que continuó su marcha.