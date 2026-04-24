 Accidente en calzada Roosevelt; vehículo queda volcado
Nacionales

Vehículo queda volcado en calzada Roosevelt; conductor estaría ebrio

Las autoridades le dan seguimiento a esta emergencia.

Compartir:
., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un vehículo quedó volcado tras un accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, 24 de abril, en la calzada Roosevelt y 1ª avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, en el sector conocido como "rutas cortas extraurbanas", frente a la colonia Landívar. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) le dio seguimiento a este incidente.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor se encontraba bajo efectos de licor al momento del percance y esto habría llevado a que ocurriera el accidente de tránsito.

Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, indicó que el responsable quedó a disposición de la Policía Nacional Civil y será trasladado a Torre de Tribunales, donde se dilucidará su situación legal.

Según detalló la institución, el hecho provocó la interrupción parcial del tránsito en el área mientras se realizaban las labores correspondientes.

"El vehículo quedó volcado con las llantas hacia arriba. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales. La PNC realizó el procedimiento y se coordinó el retiro del vehículo para restablecer la circulación en el sector", dijo.

El funcionario municipal también compartió que el obstáculo ya fue retirado de la vía, restableciendo la circulación vehicular en el sector. Sin embargo, en su momento generó serias complicaciones para el tránsito.

Otros incidentes viales

La PMT informó que se registró una colisión en la madrugada, una situación que afectó la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 11. El incidente involucró a dos automóviles que quedaron obstruyendo la vía principal.

Una mujer resultó herida en el marco del accidente, por lo que fue atendida por los cuerpos de socorro y trasladada hacia un centro asistencial.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil para darle seguimiento al caso.

Mientras tanto, en la 28 calle y 25 avenida de la colonia Maya, zona 18 capitalina, en la salida hacia diagonal 25, ocurrió otro percance vehicular en el que un motorista quedó lesionado tras ser atropellado por un conductor que continuó su marcha.

En Portada

Incendio en aceitera en zona 1 cobra la vida de una mujer y sus tres perritost
Nacionales

Incendio en aceitera en zona 1 cobra la vida de una mujer y sus tres perritos

07:53 AM, Abr 24
Amatitlán: Ataque armado deja un muerto y un heridot
Nacionales

Amatitlán: Ataque armado deja un muerto y un herido

07:46 AM, Abr 24
Detienen a mujer tras fallecimiento de su hijat
Nacionales

Detienen a mujer tras fallecimiento de su hija

06:59 AM, Abr 24
Un encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondot
Deportes

Un encuentro de primer nivel: Lester Martínez y Erick Barrondo

10:20 AM, Abr 24
Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Viníciust
Deportes

Gianluca Prestianni sancionado por insultos homófobos a Vinícius

08:47 AM, Abr 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Destacadas#liganacionalSemana SantaLiga Nacionalredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaUSAC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos