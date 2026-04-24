Brutal accidente de tránsito en San Vicente Pacaya

Un impactante video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que se registra un violento accidente de tránsito en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, en el cruce hacia San Vicente Pacaya, en Palín, Escuintla.
Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, evidencian cómo el conductor de un vehículo de transporte de pasajeros que se desplazaba por el carril derecho realiza una maniobra abrupta hacia la izquierda con la aparente intención de tomar el retorno. Sin embargo, no se percata de la proximidad de un camioncito que avanzaba sobre su carril, lo que provoca un fuerte impacto.
Tras la colisión, el vehículo de transporte vuelca y se arrastra varios metros hasta quedar sobre el carril central, generando momentos de tensión entre quienes presenciaron el hecho.
Conductores que transitaban por el lugar, así como una peatón que llevaba a un niño en brazos, acudieron de inmediato para auxiliar al piloto del vehículo volcado.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el conductor del vehículo volcado fue trasladado a un centro asistencial con heridas cuya gravedad no ha sido detallada.
Piloto de camión se pronuncia tras accidente
Por su parte, Isaías Marroquín, piloto del otro vehículo involucrado, relató que se conducía con normalidad en su carril a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Según indicó, a través de su retrovisor observó que el vehículo de transporte circulaba a excesiva velocidad, pero nunca imaginó que se le cruzaría de forma repentina.
Además, señaló que el conductor no utilizó las luces direccionales para advertir la maniobra.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito, utilizar correctamente las luces intermitentes y evitar maniobras imprudentes que puedan poner en riesgo la vida propia y la de otros usuarios de la vía.