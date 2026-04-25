Asaltos terminan en ataques a balazos en zonas 8, 10 y 7

Una serie de intentos de asalto registrados este sábado en distintos puntos de la capital terminaron en ataques armados, dejando como saldo una persona herida y varios vehículos con impactos de bala.
Los Bomberos Voluntarios informaron que atendieron una emergencia en la 6ª avenida y 12 calle de la zona 10, donde ocupantes de un vehículo fueron víctimas de un asalto. Durante el hecho, los delincuentes dispararon contra el automóvil, el cual presentó varios impactos de bala. A pesar de la gravedad del ataque, las personas resultaron ilesas, aunque con crisis nerviosa.
En otro incidente, los Bomberos Municipales reportaron que sujetos armados interceptaron a una conductora de 21 años en la avenida La Castellana y 41 calle de la zona 8. Los atacantes abrieron fuego contra el vehículo tras un intento fallido de robo, dejando daños visibles como perforaciones de bala y vidrios rotos. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes realizaron las primeras diligencias y recabaron indicios.
Hombre herido en la calzada Roosevelt
A estos hechos se suma otro ataque armado ocurrido en horas de la mañana en la calzada Roosevelt y 10ª avenida de la zona 7. Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido de bala luego de ser interceptado por desconocidos mientras conducía su vehículo. Según información preliminar, los agresores dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
El incidente generó múltiples llamadas de alerta al número de emergencias 123, en las que se reportaron detonaciones en el sector, de acuerdo con los socorristas.
Paramédicos localizaron al conductor herido dentro del automóvil y le brindaron soporte vital avanzado para estabilizarlo, previo a su traslado al Hospital Roosevelt.
El paciente ingresó en estado delicado y permanece bajo atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no reportan capturas relacionadas con estos hechos.