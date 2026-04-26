Arévalo envía mensaje a Trump tras tiroteo en cena de WHCA

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció este domingo tras el incidente armado ocurrido la noche del sábado en Washington D. C., donde un tirador intentó irrumpir en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), evento al que asistía el mandatario estadounidense Donald Trump.
Durante el hecho, registrado en el hotel Washington Hilton, se reportaron disparos que obligaron a evacuar de emergencia tanto a Trump como a miembros de la administración estadounidense y a otros invitados. El incidente generó momentos de tensión en el lugar, donde posteriormente se confirmó la intervención de cuerpos de seguridad.
A través de sus redes sociales, el mandatario guatemalteco expresó su condena al ataque y manifestó alivio por la seguridad de los asistentes.
Condenamos con firmeza el acto de violencia ocurrido anoche en Washington. Nos alegra saber que el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y los demás asistentes se encuentran a salvo. La violencia política es incompatible con la democracia y debilita las instituciones. Guatemala reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, la estabilidad democrática y la resolución pacífica de las diferencias", escribió Arévalo.
El presidente también envió un mensaje de solidaridad al pueblo estadounidense, reiterando el respaldo de Guatemala a los valores democráticos.
Nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos en la defensa de sus valores democráticos", añadió.
Detención del sospechoso y detalles del incidente
De acuerdo con información policial, el sospechoso fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California, quien fue detenido dentro del hotel donde se desarrollaba la cena tras un intercambio de disparos con agentes de seguridad.
Según fuentes citadas por medios internacionales, durante su detención Allen habría declarado que su intención era atentar contra funcionarios de la administración de Trump.
En el lugar se registraron entre cinco y ocho disparos, según los reportes preliminares. Las autoridades detallaron que el hombre portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos, además de confirmar que era huésped del mismo hotel donde ocurrió el incidente. En ese contexto, el jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, indicó que de forma preliminar el caso apunta a la actuación de un "pistolero solitario".
Tras su captura, el sospechoso fue trasladado a un centro asistencial para evaluación médica, mientras el FBI asumió la investigación del caso. Las autoridades federales ya presentaron cargos en su contra por el hecho.