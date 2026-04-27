 Santa Catarina Pinula obtiene acreditación ISO
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Municipalidad de Santa Catarina Pinula recibe acreditación ISO por gestión municipal

El instituto internacional certificó la gestión relacionada con prestación de servicios municipales de catastro, licencias de construcción, entre otros.

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Municipalidad de Santa Catarina Pinula recibe acreditación ISO por gestión municipal, Cortesía
Municipalidad de Santa Catarina Pinula recibe acreditación ISO por gestión municipal / FOTO: Cortesía

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula marca un hito en la historia al ser la primera municipalidad de Guatemala en ser  acreditada con la "Certificación ISO 9001:2015 para toda la Institución".

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) auditó y certifió que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula cumple con la gestión de la comuna en diversas áreas.

El certificado internacional de aprobación del instituto comprobó la gestión relacionada con prestación de servicios municipales de catastro, licencias de construcción, desarrollo cultural y de empleo de la municipalidad.

"Desde el primer día como alcalde, con todo el equipo nos propusimos ofrecerle a usted y su familia el mejor servicio y este logro lo demuestra. MUCHAS GRACIAS a nuestro gran equipo municipal y a cada vecino que trabaja con nosotros para mejorar el municipio", 

mencionó Sebastián Siero, jefe de la referida comuna. 

Santa Catarina Pinula, entre los municipios más competitivos

En 2026, FUNDESA reconoció a los 10 municipios más competitivos del país en la presentación de resultados del Índice de Competitividad Local 2025. La Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula se ubicaron en la cima del listado. 

Santa Catarina Pinula se ubicó en la posición 2, de 340, por la mejor evolución en el pilar de Inversión Productiva.

El reconocimiento entregado por FUNDESA posiciona a Santa Catarina Pinula como ejemplo en desarrollo municipal, destacando entre los 340 municipios evaluados en el índice nacional de competitividad. El alcalde Sebastián Siero recibió este galardón en representación de una administración que prioriza el bienestar de los vecinos mediante proyectos concretos y transformadores.

"Este premio es gracias al trabajo que se realiza día a día con ustedes vecinos, junto a cada miembro del equipo de la municipalidad, expresó oportunamente el referido jefe edil. 

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