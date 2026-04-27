Zacapa: Tiroteo entre conductores deja dos muertos

Un trágico episodio de intolerancia vial cobró la vida de dos personas y dejó a una más capturada con heridas, tras un violento enfrentamiento armado registrado en el kilómetro 175 de la ruta al Atlántico, específicamente en la jurisdicción de Gualán, Zacapa. El incidente, que comenzó como una discusión por un congestionamiento vehicular, escaló rápidamente a un intercambio de disparos entre conductores, dejando un saldo lamentable de víctimas.
Los hechos se desencadenaron en momento en el que la paciencia cedió ante la frustración del tráfico. Según las diligencias preliminares, la disputa se originó cuando dos conductores se negaron a ceder el paso, lo que llevó a una confrontación verbal que, en cuestión de minutos, se transformó en una balacera.
Agentes de la Comisaría 24 de la Policía Nacional Civil (PNC) intervinieron en la escena, logrando la captura de un hombre de 54 años, quien conducía un vehículo tipo camioneta. El detenido, que también resultó herido durante el tiroteo, fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica.
Las autoridades detallaron que el individuo viajaba en ese momento con su hija de 21 años, quien sufrió impactos de proyectil de arma de fuego y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció posteriormente en el hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
En el lugar del suceso, las autoridades confirmaron el fallecimiento de otro hombre, de aproximadamente 69 años de edad, quien se movilizaba en una camioneta diferente. Este individuo quedó sin vida en el lugar del enfrentamiento.
Decomisan armas en el lugar del suceso
Durante las labores de investigación y recolección de pruebas en el kilómetro 175, los agentes de la PNC incautaron un considerable arsenal. Entre los objetos recuperados se encuentran cuatro pistolas, una carabina, ocho cargadores y un total de 109 municiones de distintos calibres.
Adicionalmente, se hallaron 20 casquillos percutidos, evidencia directa del intercambio de disparos. Es importante destacar que, según la información preliminar, todas las armas incautadas contaban con la documentación correspondiente
Las autoridades informaron que el conductor sobreviviente permanece bajo estricta vigilancia policial mientras se recupera de sus heridas en el centro asistencial. Mientras tanto, continúan con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar las responsabilidades penales que correspondan.