Motoladrones grabados mientras asaltan a conductor en zona 7

Un violento asalto quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales, evidenciando la vulnerabilidad de los conductores en plena vía pública. El hecho ocurrió en la calzada Roosevelt y 11 avenida, zona 7 de la ciudad de Guatemala, en un momento de alto flujo vehicular.
Las imágenes muestran cómo varios vehículos se detienen cuando el semáforo cambia a rojo. En ese instante, dos motoladrones que se conducían en una motocicleta aprovechan la pausa del tránsito para ejecutar el atraco. Los sujetos se aproximan a una camioneta gris, ubicándose del lado de la puerta del piloto.
Uno de los delincuentes desciende rápidamente de la motocicleta y, portando un arma de fuego, amenaza de muerte al conductor. En cuestión de segundos, lo obliga a entregar sus pertenencias, mientras su cómplice permanece a bordo de la moto, atento a cualquier movimiento en el entorno. La acción delictiva se consuma en aproximadamente 10 segundos.
Tras cometer el asalto, el agresor regresa a la motocicleta y ambos huyen de inmediato. Para escapar, se suben al arriate central y avanzan en sentido contrario, maniobra que les permite evadir el tráfico y desaparecer del lugar con rapidez.
Sin presencia policial en el sector
El incidente ocurrió ante la mirada de varios conductores que se encontraban en la fila vehicular. No obstante, en el sector no se observó presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) ni de la Policía Nacional Civil (PNC) al momento del hecho.
Este tipo de delitos, conocidos como asaltos cometidos por motoladrones, se han vuelto recurrentes en distintos puntos del país. Expertos en seguridad recomiendan mantener puertas y ventanas cerradas, evitar el uso visible de objetos de valor, dejar suficiente distancia con el vehículo de enfrente y estar atentos a movimientos sospechosos, especialmente al detenerse en semáforos.