 Motoristas paralizan ruta al Pacífico y se van a los golpes
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Video capta a motoristas que paralizan la ruta al Pacífico y se enfrentan a golpes

Dejan las motos tiradas y se van a golpes en plena ruta al Pacífico.

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Dejan las motos tiradas y se van a golpes en la ruta al Pacífico., Captura de pantalla video de X.
Dejan las motos tiradas y se van a golpes en la ruta al Pacífico. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula en redes sociales evidencia el momento exacto en que dos motoristas protagonizan una pelea en plena carretera, provocando la paralización del tránsito en el kilómetro 37 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla

De acuerdo con la denuncia, el incidente se originó luego de una colisión entre ambos conductores. En las imágenes se observa la alta carga vehicular en el sector cuando los motoristas caen al asfalto, dejan sus motocicletas tiradas sobre la vía y, en lugar de retirarlas o verificar daños, comienzan a agredirse físicamente.

La pelea se prolonga por varios segundos mientras automovilistas y otros motoristas permanecen detenidos, sin poder avanzar. Finalmente, una persona que se encontraba en el lugar interviene para separarlos, logrando detener la confrontación y permitir que el tránsito empiece a normalizarse.

El hecho ha generado reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la imprudencia de los involucrados, no solo por el riesgo que representa la agresión, sino también por el impacto que provoca en la movilidad de una de las principales rutas del país.

Implicaciones legales

Autoridades de tránsito advierten que este tipo de altercados en la vía pública puede acarrear consecuencias legales. Muchos conductores desconocen que participar en peleas en carretera no solo implica una falta administrativa, sino que también puede derivar en sanciones más severas.

La Policía Nacional Civil (PNC) señala que, si los involucrados son sorprendidos en el momento, pueden ser puestos a disposición de un juez. Si el caso se conoce posteriormente mediante denuncia, corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación.

Además, estas conductas pueden ser sancionadas con multas que van desde Q500 hasta Q5 mil, e incluso con arresto por alterar el orden en la vía pública, según la gravedad del incidente.

Las autoridades reiteran el llamado a mantener la calma ante cualquier percance vial y evitar reacciones que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la carretera.

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