 Encuentran cuerpo sin vida en la zona 9
Nacionales

Localizan a persona fallecida en vía pública de la zona 9

Se trata de un hombre que presenta múltiples golpes.

Compartir:
., Bomberos Municipales
. / FOTO: Bomberos Municipales

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado durante horas de la madrugada de este jueves 30 de abril en la vía pública, específicamente en la intersección de la 6ª avenida y 1ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. Presentaba señales de violencia.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas donde se mencionaba la presencia de una persona en estado inconsciente en una banqueta del sector, por lo que se movilizaron unidades de emergencia.

Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales y evidenciaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información preliminar, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

En Portada

Mineduc analiza posible incidente de ciberseguridad; descartan fallas en sistemast
Nacionales

Mineduc analiza posible incidente de ciberseguridad; descartan fallas en sistemas

08:08 AM, Abr 30
Capturan a implicado en crimen contra subteniente del Ejércitot
Nacionales

Capturan a implicado en crimen contra subteniente del Ejército

07:36 AM, Abr 30
Vehículo se empotra contra barrera en zona 10 y es abandonadot
Nacionales

Vehículo se empotra contra barrera en zona 10 y es abandonado

07:07 AM, Abr 30
África apoya la continuidad de Infantino como presidente de la FIFAt
Deportes

África apoya la continuidad de Infantino como presidente de la FIFA

08:59 AM, Abr 30
Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadát
Deportes

Irán no estará presente en el congreso de la FIFA en Canadá

07:51 AM, Abr 30

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralLiga NacionalSemana SantaReal MadridEE.UU.Estados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos