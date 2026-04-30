Encuentran cuerpo sin vida en la zona 9

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado durante horas de la madrugada de este jueves 30 de abril en la vía pública, específicamente en la intersección de la 6ª avenida y 1ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala. Presentaba señales de violencia.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales, al centro de llamadas de la institución ingresaron múltiples alertas donde se mencionaba la presencia de una persona en estado inconsciente en una banqueta del sector, por lo que se movilizaron unidades de emergencia.
Al llegar al lugar, los técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien ya no presentaba signos vitales y evidenciaba múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.
De acuerdo con información preliminar, la víctima no ha sido identificada. Las autoridades acordonaron el área y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.