Operativo de verificación de motoristas y taxis pirata

Las fuerzas de seguridad y personal fiscal implementaron este jueves, 30 de abril, un operativo con el objetivo de identificar a conductores de motocicletas y taxis no autorizados. Las acciones se llevan a cabo en puntos estratégicos de la zona 6 del municipio de Mixco, Guatemala.
Según la información compartida por el Ministerio Público (MP), por segundo día consecutivo se desarrollan estas diligencias, que son coordinadas por la Fiscalía Municipal de Mixco, en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el apoyo de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito de esa localidad.
"El objetivo es detectar posibles ilícitos y hacer efectivas órdenes de aprehensión vigentes", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Agregó que este tipo de acciones forman parte de las medidas implementadas por el MP para la búsqueda de un país con "delito cero", por lo que se mantendrán los esfuerzos.
Estado de Prevención vigente en el país
El Gobierno de Guatemala anunció el pasado 21 de abril la implementación de un Estado de Prevención en cinco departamentos del país, como medida para reforzar la seguridad y el orden público ante el aumento de actividades vinculadas a grupos criminales.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Gubernativo Número 6-2026, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros. La medida estará vigente durante 15 días y abarca los departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, San Marcos y Huehuetenango.
Según el documento publicado en el diario oficial, la decisión responde a informes de seguridad que alertan sobre la presencia de maras y pandillas, así como hechos de violencia que ponen en riesgo la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos. El Ejecutivo argumenta que estas acciones buscan prevenir perturbaciones graves del orden público y garantizar la protección de los derechos de la población.
Entre las medidas contempladas, se incluye la restricción de reuniones y manifestaciones en espacios públicos, la posibilidad de disolver concentraciones que puedan derivar en hechos violentos y la limitación de la circulación de vehículos en determinadas zonas y horarios. No obstante, el decreto establece que estas disposiciones deberán aplicarse sin discriminación y respetando los derechos humanos conforme a la ley.