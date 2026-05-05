 Precios de combustibles aumentan: Últimas actualizaciones
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Precios de combustibles reflejan nuevo incremento

En el caso de la gasolina, los valoren se encuentran casi en los niveles que se manejaban antes de la aplicación del subsidio.

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La crisis internacional que ha originado cambios en los valores del petróleo continúa golpeando los bolsillos de los guatemaltecos. A pesar de la reciente implementación del subsidio a los combustibles, los precios nuevamente se encuentran al alza y se acercan cada vez más a los Q40 por galón.

Según la verificación realizada este martes, 5 de mayo, en los expendios del área metropolitana reflejan que se dio un incremento de Q2.50 en el galón de las gasolinas y de Q1 el diésel.

Los precios actuales en los expendios son: Regular Q38.33, Superior Q39.33 y Diésel Q35.93. Esta situación ha generado una serie de pronunciamientos de ciudadanos que cuestionan el hecho de que prácticamente se está llegando a cifras que se tenían antes de aplicar el alivio económico.

El referido subsidio otorga Q5 de apoyo por galón de gasolina y Q8 por el de diésel. Con este nuevo aumento, la problemática afecta principalmente a los consumidores de el primero de los productos mencionados, mientras que el diésel mantiene una marcado reducción en comparación con la semana anterior, cuando estaba a Q44.

El Ministerio de Energía y Minas le da seguimiento al tema y ha compartido los precios de referencia al consumidor vigentes hasta este martes:

* Con información de Jaime Montenegro, Emisoras Unidas 89.7

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