Accidente en zona 16: Camión vuelca en puente Monjitas

Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves, 7 de mayo, en el sector del puente Monjitas, sobre la Diagonal 45 de la zona 16 de Ciudad de Guatemala, cerca de la entrada hacia Hacienda Real, lo cual está generando complicaciones en la circulación vehicular del área.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que un camión se encuentra volcado en ese tramo, por lo que se iniciaron las acciones en seguimiento de esta emergencia.
De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas heridas tras el incidente. En el lugar se coordinan maniobras con grúa para remolcar el vehículo accidentado y liberar por completo la vía.
Según las imágenes difundidas por la PMT sobre la situación en el lugar donde ocurrió el percance, la unidad de transporte permanece sobre el arriate central y obstaculiza parcialmente los carriles izquierdos en ambos sentidos.
Autoridades y cuerpos de socorro recomendaron a los automovilistas conducir con precaución mientras se desarrollan las labores para retirar el vehículo y el producto que transportaba.
Tráileres chocan en San Lucas Sacatepéquez
Una persona resultó herida en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este jueves en el kilómetro 28.7 de la ruta Interamericana, en el sentido hacia el occidente, jurisdicción del municipio de San Lucas Sacatepéquez.
Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas acudieron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a posibles afectados, después de que fueron notificados sobre una colisión donde se vieron involucrados dos vehículos de transporte pesado.
Según informaron los socorristas, el copiloto de uno de los vehículos resultó herido tras salir expulsado de la cabina durante el impacto.
Los técnicos en urgencias médicas estabilizaron al paciente en el lugar y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir atención médica especializada.