 Accidente de transporte pesado deja un herido en San Lucas
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Accidente entre vehículos de transporte pesado deja un herido en San Lucas Sacatepéquez

El copiloto de uno de los tráiler involucrados salió expulsado de la cabina.

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Accidente de tráileres en el kilómetro 28.7 de la ruta Interamericana., Bomberos Municipales Departamentales
Accidente de tráileres en el kilómetro 28.7 de la ruta Interamericana. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este jueves, 7 de mayo, en el kilómetro 28.7 de la ruta Interamericana, en el sentido hacia el occidente, jurisdicción del municipio de San Lucas Sacatepéquez. El saldo fue de una persona herida y múltiples daños materiales.

Elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas acudieron al lugar para brindar asistencia prehospitalaria a posibles afectados, después de que fueron notificados sobre una colisión donde se vieron involucrados dos vehículos de transporte pesado.

Según informaron los socorristas, el copiloto de uno de los vehículos resultó herido tras salir expulsado de la cabina durante el impacto.

Los técnicos en urgencias médicas estabilizaron al paciente en el lugar y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir atención médica especializada.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias en el área para determinar las causas del percance vial. Mientras tanto, se mantuvo un cierre vehicular parcial en el sector que generó complicaciones para la circulación.

Camión volcado obstaculiza paso en zona 16

Un camión volcó este jueves en el puente Monjitas, sobre la Diagonal 45 de la zona 16 de Ciudad de Guatemala, cerca de la entrada hacia Hacienda Real, lo cual está generando complicaciones en la circulación vehicular del área.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, dio a conocer que se iniciaron las acciones en seguimiento de esta emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas heridas tras el incidente. En el lugar se coordinan maniobras con grúa para remolcar el camión y liberar por completo la vía.

Según las imágenes difundidas por la PMT sobre la situación en el lugar donde ocurrió el percance, el vehículo permanece sobre el arriate central y obstaculiza parcialmente los carriles izquierdos en ambos sentidos.

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