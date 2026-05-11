 Herido en ataque armado en zona 10; caos en el tráfico
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Ataque armado en zona 10 deja un herido; tránsito afectado en el sector

El conductor de un automóvil fue atacado a balazos cuando circulaba sobre el bulevar Los Próceres.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Un ataque armado se registró en horas de la tarde de este lunes, 11 de mayo, sobre el bulevar Los Próceres y 14 avenida de la zona 10 capitalina. El incidente generó el movimiento de las instituciones de emergencia y la implementación de cierres viales parciales, afectando el tránsito en el tramo con dirección hacia la ruta CA-1 Oriente.

De acuerdo con los reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de un automóvil, quien resultó herido de bala durante el incidente.

Elementos de los cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo hacia un centro asistencial.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, detalló que minutos después del hecho se presentaron los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el sector e iniciaron un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

En ese contexto, las autoridades solicitaron a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de los agentes que mantienen presencia en el área, ya que el hecho genera complicaciones en la circulación vehicular del sector.

Disparan contra conductor de vehículo en puente El Naranjo, Mixco

Un ataque armado se registró el pasado 17 de abril en el sector del puente El Naranjo, zona 4 del municipio de Mixco, Guatemala. La víctima es el conductor de un vehículo particular, según confirmaron los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia para atender a posibles afectados.

De acuerdo con la información compartida por la institución, en el lugar fue localizado un hombre de 51 años, quien presentaba heridas provocados por el impacto de proyectiles de arma de fuego. Los técnicos en urgencias médicas le brindaron asistencia prehospitalaria a la víctima y posteriormente la trasladaron hacia un hospital.

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