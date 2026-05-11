 Motorista choca al ir contra vía en curva: reacción sorprendente
Nacionales

Motorista choca por conducir contra la vía en plena curva de cuesta: reacción de piloto sorprende

Un conductor grabó el momento cuando un motorista, que conducía en contra de la vía, terminó impactando contra un vehículo.

Compartir:
Accidente en ruta al Atlántico, Captura de video
Accidente en ruta al Atlántico / FOTO: Captura de video

Un motorista fue captado conduciendo en contra de la vía en una empinada cuesta de la ruta al Atlántico y cuya acción provocó una colisión contra un vehículo tipo sedán. En las imágenes se muestra a por lo menos dos conductores de vehículos de dos ruedas salidos del carril que les corresponde; no obstante, uno de ellos terminó colisionando antes de intentar incorporarse a la línea central de la ruta. 

El momento del impacto quedó grabado y segundos posteriores cuando el conductor del vehículo afectado descendió y se acercó al motorista para ofrecerle apoyo para levantar su vehículo, luego de constatar que se encontraba bien tras el violento impacto. 

El motorista chocó contra la defensa del vehículo y luego impactó contra la puerta de otro de los automotores. No obstante, logró ponerse de pie sin mostrar lesiones severas. Usuarios en redes sociales hicieron notar la reacción del conductor y argumentaron que era admirable la tolerancia ante dicho hecho vial. 

Accidentes de motocicletas 

En Guatemala, las motocicletas son el vehículo con mayor incidencia en siniestros viales. Según datos de las autoridades de tránsito, durante los primeros meses de 2026, las motos protagonizaron el 52% de los accidentes a nivel nacional.

Los cuerpos de socorro atienden en promedio entre 15 y 20 emergencias diarias relacionadas con motoristas, cifra que aumenta significativamente durante fines de semana y días de pago.

Multan a 151 motoristas en operativos por carreras clandestinas

Autoridades viales reportaron que las acciones de prevención están enfocadas en conductores que pongan en peligro a los demás usuarios de la vía.

El exceso de velocidad y la falta de respeto a las leyes de tránsito (como conducir contra la vía o sobre aceras) son causas recurrentes. Por lo que las autoridades de tránsito hacen un llamado para conducirse bajo el estricto cumplimiento del reglamento de tránsito lo cual no solo incide en un descenso de hechos viales, que sobrecargan los congestionamiento de las horas pico, sino que salvaguardan la integridad de los conductores de motocicletas. 

En Portada

Arévalo destaca fin de una etapa compleja, de deterioro y manipulación en el MPt
Nacionales

Arévalo destaca fin de una "etapa compleja, de deterioro y manipulación" en el MP

01:40 PM, Mayo 11
Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventivat
Nacionales

Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

10:19 AM, Mayo 11
MP profundiza investigación por aumento en precios de combustiblest
Nacionales

MP profundiza investigación por aumento en precios de combustibles

01:07 PM, Mayo 11
¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?t
Deportes

¿Cómo será la triple inauguración del Mundial 2026 y qué famosos estarán por país?

02:08 PM, Mayo 11
Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosost
Deportes

Guatemala anuncia primeros convocados para próximos amistosos

01:28 PM, Mayo 11

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridFutbol GuatemaltecoJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos