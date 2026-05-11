Motorista choca al ir contra vía en curva: reacción sorprendente

Un motorista fue captado conduciendo en contra de la vía en una empinada cuesta de la ruta al Atlántico y cuya acción provocó una colisión contra un vehículo tipo sedán. En las imágenes se muestra a por lo menos dos conductores de vehículos de dos ruedas salidos del carril que les corresponde; no obstante, uno de ellos terminó colisionando antes de intentar incorporarse a la línea central de la ruta.
El momento del impacto quedó grabado y segundos posteriores cuando el conductor del vehículo afectado descendió y se acercó al motorista para ofrecerle apoyo para levantar su vehículo, luego de constatar que se encontraba bien tras el violento impacto.
El motorista chocó contra la defensa del vehículo y luego impactó contra la puerta de otro de los automotores. No obstante, logró ponerse de pie sin mostrar lesiones severas. Usuarios en redes sociales hicieron notar la reacción del conductor y argumentaron que era admirable la tolerancia ante dicho hecho vial.
Accidentes de motocicletas
En Guatemala, las motocicletas son el vehículo con mayor incidencia en siniestros viales. Según datos de las autoridades de tránsito, durante los primeros meses de 2026, las motos protagonizaron el 52% de los accidentes a nivel nacional.
Los cuerpos de socorro atienden en promedio entre 15 y 20 emergencias diarias relacionadas con motoristas, cifra que aumenta significativamente durante fines de semana y días de pago.
El exceso de velocidad y la falta de respeto a las leyes de tránsito (como conducir contra la vía o sobre aceras) son causas recurrentes. Por lo que las autoridades de tránsito hacen un llamado para conducirse bajo el estricto cumplimiento del reglamento de tránsito lo cual no solo incide en un descenso de hechos viales, que sobrecargan los congestionamiento de las horas pico, sino que salvaguardan la integridad de los conductores de motocicletas.