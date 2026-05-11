 Arévalo habla sobre la seguridad presidencial a su familia
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Arévalo explica uso de recursos de SAAS para protección de su familia

El mandatario señaló que dos de sus seis hijos residen en Guatemala y tienen asignados equipos para su seguridad.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 11 de mayo de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 11 de mayo de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo brindó detalles este lunes, 11 de mayo, acerca de la utilización de recursos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) durante su Gobierno, específicamente destinados para la protección de sus familiares.

Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario explicó que al abordar el tema se deben tomar en cuenta dos aspectos: lo primero, es lo que establece la ley de la SAAS de cuáles son sus funciones y responsabilidades, pues señaló que una de las actividades fundamentales es darle la protección y seguridad a la familia del presidente y de la vicepresidenta.

Lo segundo, agregó, es cuáles son los protocolos de seguridad que se utilizan por parte de instituciones que tienen a su cargo la seguridad de funcionarios, como el binomio presidencial y sus familias, no únicamente en Guatemala, sino en todo el mundo.

"Los protocolos que se utilizan en Guatemala fueron construidos con la ayuda del Servicio Secreto de los EE. UU., con ayuda de expertos españoles, es decir, todo esto tiene una lógica que implica y define el tipo de seguridad que se les pone a las personas a las que están obligados por ley a darles seguridad", dijo.

Indicó que los vehículos asignados son los necesarios para que en conjunto se les dé la protección a las unidades familiares. En su caso, indicó que cada uno de sus hijos tiene una unidad familiar y estos mecanismos, según sus palabras, los establece la ley y se adaptan para darles la seguridad necesaria. "Se hace de acuerdo a los protocolos establecidos por los expertos en la materia", enfatizó.

Señaló que destinar recursos para la referida función no es algo nuevo, sino que los costos y gastos "son los mismos" que ha habido en términos de protección desde que se estableció la SAAS y los protocolos. Aseguró que no se están usando ni más ni menos vehículos de los que se utilizaban en Gobiernos anteriores, sino los que marcan los protocolos técnicos hechos por los expertos en seguridad.

Presidente explica recursos para brindar seguridad a sus hijos

Arévalo indicó que tiene seis hijos, pero solo dos de ellos residen en el país, específicamente en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango.  En ese sentido, expuso que las comitivas se movilizan en turnos por cada unidad familiar y están ubicadas en las mencionadas localidades. "Son nueve vehículos en total los que están integrados a estas comitivas para las personas protegidas como familia del presidente", señaló.

En ese sentido, mencionó que desde 2024 hasta la fecha se ha gastado 77 mil 669 quetzales con 45 centavos. Añadió que el consumo diario estimado por vehículo es de 83 quetzales.

Y, al ser cuestionado por periodistas acerca de que estos beneficios cubran no solo a sus parientes de sangre sino también a sus hijastros, respondió que él ve a todos por igual, pues son parte de su núcleo familiar. "Para mí son mis hijos, yo no hago diferencia", expresó.

Asimismo, hizo referencia a que si todos sus hijos estuvieran instalados en Guatemala también podría asignarse este tipo de equipos de seguridad a los demás. "Como no viven en el país, entonces, no generan gastos. Si yo tuviera a mis seis hijos viviendo en el país, el gasto -de acuerdo con la ley y el protocolo-, sería mucho mayor al que tenemos ahora, porque son dos hijos. Hay cuatro hijos míos que están afuera y por eso no gastan esa cuestión", añadió.

Finalmente, insistió en que son los expertos en seguridad los que definen los métodos de protección y en que no es algo nuevo, por lo que solamente se está dando cumplimiento a la ley y aplicando los protocolos.

Contraloría comienza auditoría en SAAS

La Contraloría General de Cuentas (CGC) inició una auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad limitada en la SAAS con el objetivo de evaluar compras y pagos efectuados desde enero de 2026 hasta la fecha, según un nombramiento oficial emitido este 11 de mayo.

* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.

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