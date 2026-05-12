 Piloto de microbús dejó tirada a pasajera en Quetzaltenango
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Viralizan video de piloto de microbús que dejó tirada a pasajera en Quetzaltenango

Brutal caída de pasajera queda grabada tras imprudente maniobra de piloto de microbús en Quetzaltenango.

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Piloto de microbús arranca y deja tirada a una pasajera en Quetzaltenango., Captura de pantalla video de Facebook.
Piloto de microbús arranca y deja tirada a una pasajera en Quetzaltenango. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación entre usuarios del transporte público, luego de mostrar el momento en que el piloto de un microbús arranca la unidad antes de que una pasajera terminara de abordar, provocando que cayera violentamente sobre la cinta asfáltica.

El incidente ocurrió en el sector del puente Carlín, en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, y quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en el área.

En las imágenes se observa cómo el microbús se detiene momentáneamente para que varios usuarios suban a la unidad. Sin embargo, el conductor reanuda la marcha sin esperar que todos los pasajeros abordaran por completo.

Cuando una mujer aún intentaba subir al vehículo, perdió el equilibrio y cayó bruscamente sobre el pavimento ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar.

Lo que más ha causado molestia entre vecinos y usuarios es que, tras el accidente, el piloto continuó su recorrido sin detenerse para auxiliar a la pasajera.

Usuarios expresan su rechazo 

El video rápidamente comenzó a compartirse en distintas plataformas sociales, donde decenas de usuarios expresaron su rechazo por la forma en que operan algunos transportistas y señalaron la necesidad de aplicar sanciones más severas para evitar este tipo de hechos.

Vecinos y testigos del sector hicieron un llamado urgente a las autoridades de tránsito de Quetzaltenango para identificar al conductor y a la unidad involucrada, así como deducir responsabilidades por lo ocurrido.

Los pobladores aseguran que este tipo de abusos por parte de algunos pilotos del transporte colectivo son recurrentes y ponen en riesgo la integridad física de las personas que diariamente dependen de este servicio para movilizarse.

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Grabación muestra la rapidez con la que robamotos atacan en Antigua Guatemala.

Asimismo, esperan que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad sirvan como prueba para que las autoridades competentes actúen de oficio contra la empresa de transporte involucrada y se eviten nuevos incidentes similares.

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