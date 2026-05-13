 Accidente de picop en Baja Verapaz: 25 heridos
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Accidente de picop en Baja Verapaz deja 25 personas heridas

Los cuerpos de socorro trabajan en el área donde ocurrió el percance para atender a los afectados.

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Área donde ocurrió el accidente en Rabinal, Baja Verapaz., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el accidente en Rabinal, Baja Verapaz. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Al menos 25 personas resultaron lesionadas en el marco de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este miércoles, 13 de mayo, en una comunidad de la aldea Palimonix, municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su línea telefónica ingresaron múltiples llamadas para reportar que un vehículo tipo picop había volcado y varias personas se encontraban afectadas por esta situación. En ese sentido, de inmediato se coordinó la presencia de unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas de la 28ª compañía localizaron en el mencionado sector a decenas de personas de diferentes edades, las cuales habían quedado heridas en el marco del incidente vial, del cual hasta ahora se desconocen las causas.

"Los socorristas les brindaron atención prehospitalaria a 25 personas que presentaban lesiones y traumas en diferentes partes del cuerpo y posteriormente se realizó su trasladó en varias ambulancias al centro de salud de Rabinal", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por las diferentes rutas del país, respetando los límites de velocidad, evitando el uso del teléfono celular mientras conducen y manteniendo una distancia prudente entre vehículos.

Además, recuerdan la importancia de no manejar bajo efectos de alcohol o sustancias que puedan afectar la capacidad de reacción, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

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La víctima mortal es un hombre que no ha sido identificado.

Otros vehículos volcados

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que en horas de la madrugada de este miércoles ocurrió un accidente de tránsito en la 4ª avenida y 5ª calle de la zona 9. En el lugar permanece un vehículo volcado. El hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.

En el kilómetro 11.5 de la ruta a El Salvador ocurrió otro incidente de tránsito en el marco del cual quedó semi volcado un vehículo. 

Ambos incidentes generaron un fuerte impacto en la circulación vehicular en estas importantes rutas.

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