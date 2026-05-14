Motorista fallece en accidente en Villa Nueva

Un motorista perdió la vida en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 14 de mayo, en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la zona 6 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El percance ocurrió en el tramo que conduce hacia la capital, donde se mantiene un cierre vehicular parcial.
Los Bomberos Voluntarios atendieron esta emergencia tras recibir reportes de parte de los transeúntes que observaron al conductor gravemente lesionado que permanecía sobre la cinta asfáltica.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que las unidades de la 25ª compañía se movilizaron de inmediato al lugar y constataron que la persona se encontraba en estado inconsciente y presentaba politraumatismo.
"Los técnicos en urgencias médicas verificaron signos vitales al tripulante de la motocicleta, quien carece de los mismos, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó.
Según el socorrista, a un costado de la motocicleta fue localizado un documento de identificación a nombre de León Oswaldo Tezún Chub, el cual aparentemente corresponde al fallecido.
Cámaras captaron tragedia
Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva, compartió en redes sociales las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia ubicadas en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, donde se observa el momento exacto del accidente.
Cierres viales en el área
La PMT de Villa Nueva dio a conocer que mantiene presencia en el área donde ocurrió el trágico accidente en el que murió un motorista sobre la ruta al Pacífico. En este punto se mantiene un cierre vehicular parcial que abarca el carril izquierdo en el tramo de sur a norte.
En este espacio se encuentra el cuerpo de la víctima y la moto en la que viajaba. También, a algunos metros, permanece un vehículo de transporte pesado que preliminarmente se conoció que podría tener vínculos con este percance.
La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público desarrollan las acciones respectivas en la escena y esto ha generado fuerte congestionamiento, principalmente entre los kilómetros del 19 al 16.
Santos hizo un llamado a los conductores a actuar con precaución y evitar detener la marcha o reducir la velocidad para tomar fotografías o grabar videos, ya que ello pone en riesgo al resto de usuarios al aumentar la posibilidad de que surjan otros incidentes viales.