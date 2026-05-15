Captura de mujer por el secuestro de niña en Sacatepéquez

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan a una mujer señalada de participar en el secuestro de una niña de 3 años en Sacatepéquez.
La detenida fue identificada por las autoridades como Marielos "N", de 33 años, quien aparece en las imágenes mientras es esposada por investigadores y agentes policiales en el ingreso a San Antonio Aguas Calientes. La captura se realizó luego de varias horas de búsqueda y seguimiento por parte de la comisaría 74, el Núcleo de Reserva y personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
Madre de la menor pide justicia
En otro clip difundido en redes sociales se observa el momento en que la menor es entregada nuevamente a su madre. Entre lágrimas y visiblemente afectada, la mujer agradeció la labor de los agentes que participaron en el rescate.
Gracias a las autoridades de la Policía que encontraron a mi hija, la cual estaba secuestrada y ahorita ya la tenemos acá. Solo esperamos que se haga justicia", expresó la madre de la menor, quien aparece de espaldas en el video.
Sobre el secuestro de la menor
Según el informe policial, la niña desapareció alrededor de las 08:00 horas del jueves 14 de mayo, por lo que familiares activaron de inmediato la alerta correspondiente. Horas después, los presuntos responsables realizaron una llamada para exigir Q2,500 a cambio de liberar a la menor, aunque posteriormente acordaron recibir Q1,300.
Las investigaciones permitieron identificar, mediante cámaras municipales de videovigilancia, a una mujer que se movilizaba en motocicleta junto a la niña reportada como desaparecida. A las 14:00 horas, agentes localizaron e interceptaron a la sospechosa cuando ingresaba a pie a San Antonio Aguas Calientes.
De acuerdo con la PNC, durante la captura la mujer reveló el lugar donde mantenían a la menor, lo que permitió a las autoridades movilizarse hacia una vivienda ubicada en San Lorenzo El Cubo, Finca Los Nietos, diagonal 1, zona 1 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, inmueble que presuntamente pertenece a la detenida.
La niña fue localizada sana y salva, mientras investigadores continúan con las diligencias para establecer si existen más personas involucradas en el caso.
Municipalidad se pronuncia
Por su parte, la Municipalidad de San Antonio Aguas Calientes informó que, a través del Centro de Monitoreo y en coordinación con la Policía Municipal, brindó apoyo inmediato durante las diligencias de investigación. Según detallaron, las cámaras de videovigilancia fueron clave para proporcionar información que permitió agilizar la respuesta de la PNC y la DEIC.
Las autoridades destacaron la rápida acción conjunta entre cuerpos de seguridad y personal municipal, lo que permitió rescatar a la menor en pocas horas.