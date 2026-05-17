 Guatemala rechaza desestabilización en Bolivia
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Guatemala se suma a países que rechazan "desestabilizar" a Bolivia

"Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo", enfatizó el comunicado conjunto emitido por 10 naciones.

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Manifestantes se enfrentan con la policía durante un operativo para desbloquear una carretera en Achica Arriba, Bolivia., EFE
Manifestantes se enfrentan con la policía durante un operativo para desbloquear una carretera en Achica Arriba, Bolivia. / FOTO: EFE

Guatemala y El Salvador se sumaron a una declaración conjunta en la que Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron la víspera "toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" en Bolivia, donde protestas de sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace 11 días.

La adhesión de Guatemala y El Salvador fue informada en la red social X por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

"Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025", señaló el comunicado difundido.

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"Exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", enfatizó el comunicado conjunto.

Sectores campesinos y sindicales mantienen carreteras bloqueadas desde hace once días, principalmente en el departamento boliviano de La Paz y la ciudad vecina de El Alto, como medidas de protesta para exigir la renuncia de Paz.

El Gobierno de Bolivia aseguró este fin de semana que hará todo "esfuerzo" para evitar un "derramamiento de sangre", luego de que la Policía y las Fuerzas Armadas de ese país iniciaran una operación conjunta para despejar las principales carreteras.

El Gobierno boliviano ha denunciado un "plan macabro" supuestamente diseñado por el expresidente del país Evo Morales (2006-2019) para "romper el orden constitucional" y que presuntamente está "financiado" por el narcotráfico, una acusación que el exmandatario rechazó.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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