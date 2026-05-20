Bus se estrella contra una ferretería en Sololá

Un video captado por cámaras de seguridad y difundido en redes sociales muestra el momento en que un bus extraurbano de la empresa Transportes Atitlán se estrella violentamente contra una ferretería ubicada en la calle principal del sector Tzanjuyú, en Santiago Atitlán, Sololá.
El percance ocurrió el 18 de mayo y las imágenes rápidamente se viralizaron debido a la magnitud del impacto. En la grabación se observa cómo la unidad de transporte sale de una calle con la intención de incorporarse a la vía principal; sin embargo, al desplazarse a excesiva velocidad, el piloto pierde el control y termina empotrándose contra la pared del negocio.
El choque destruyó por completo la parte frontal del autobús y generó un estruendo que alarmó a comerciantes, vecinos y personas que transitaban por el sector. A pesar de la fuerza del impacto, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, únicamente daños materiales tanto en la ferretería como en el bus involucrado.
¿Qué ocasionó el accidente?
De acuerdo con información compartida por medios locales, el autobús habría sufrido una falla en el sistema de frenos. No obstante, versiones preliminares señalan que el exceso de velocidad habría sido determinante para que ocurriera el accidente.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil, quienes acordonaron el área y realizaron las primeras diligencias para establecer las causas exactas del percance vial.
Las autoridades también informaron que el piloto sufrió lesiones leves y una crisis nerviosa tras el choque.
Vecinos del sector indicaron que la calle donde ocurrió el accidente mantiene constante circulación de buses extraurbanos, vehículos particulares y actividad comercial, por lo que consideran urgente reforzar las medidas de seguridad vial y exigir mayor responsabilidad a los conductores.
Asimismo, hicieron un llamado a respetar los límites de velocidad, especialmente en áreas comerciales y de alta afluencia peatonal, para evitar tragedias.
Hasta el momento, ni la Dirección General de Transportes ni la municipalidad local se han pronunciado sobre el incidente, por lo que se desconoce si el piloto y la unidad contaban con la documentación y permisos correspondientes.