Dos heridos tras ataque armado en ruta entre Chinautla y San Pedro Ayampuc

Dos personas resultaron heridas en el marco de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este viernes, 22 de mayo, en el kilómetro 9 de la carretera antigua hacia San Pedro Ayampuc, en jurisdicción de la aldea Los Pocitos, Chinautla, departamento de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector y que había dejado a personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al sector.
De acuerdo con los socorristas, en el lugar fue localizado uno de los pacientes, quien indicó ser piloto de un autobús. Presentaba impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue estabilizado y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
En tanto, otro de los heridos fue auxiliado en las cercanías de la 122 compañía de la institución, ya que era trasladado en una motocicleta por otras personas en busca de ayuda médica. Los técnicos en urgencias médicas también lo ingresaron al referido hospital.
Ninguna de las víctimas pudo ser identificada. Las autoridades investigan las causas del ataque armado y buscan establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.