 Hondureños heridos ingresan a hospital en Guatemala tras ataque armado en frontera
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Hondureños heridos ingresan a hospital en Guatemala tras ataque armado en frontera

Varias personas han fallecido en el marco de incidentes armados en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

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Los ciudadanos hondureños fueron ingresados a una clínica en Puerto Barrios, Izabal, tras el ataque en el área fronteriza., Ministerio de Gobernación
Los ciudadanos hondureños fueron ingresados a una clínica en Puerto Barrios, Izabal, tras el ataque en el área fronteriza. / FOTO: Ministerio de Gobernación

Dos ciudadanos hondureños que resultaron heridos por arma de fuego fueron ingresados a centros asistenciales de Puerto Barrios, Izabal, luego de un ataque armado registrado en la zona fronteriza entre Honduras y Guatemala.

De acuerdo con información del Ministerio de Gobernación, el hecho violento ocurrió en territorio fronterizo, donde preliminarmente se reportan varias personas fallecidas, entre ellas agentes de la Policía Nacional de Honduras.

Los heridos fueron identificados como Eli Nahum Guerra, de 44 años, y Jefry Josseth Guardado Herrera, de 21 años. De acuerdo con los testimonios que los afectados y sus familiares les brindaron a las autoridades, ambos transitaban por el sector al momento del ataque.

Estas personas se trasladaron a territorio guatemalteco en busca de poder recibir atención médica y quedaron internadas en una clínica de la mencionada localidad.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil mantienen resguardada el área mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque armado y establecer responsabilidades.

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