Graban brutal accidente de camión en Palín

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que un camión circulaba a alta velocidad antes de accidentarse en el kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del puente Las Victorias, en Palín, Escuintla.
En las imágenes grabadas por el conductor de otro vehículo desde varios kilómetros atrás, en el área de Amatitlán, se observa cómo el camión rebasaba a otros automóviles a gran velocidad, generando situaciones de riesgo para los demás usuarios de la carretera.
Sin embargo, al aproximarse a la curva bajo el puente Las Victorias, el exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo pesado, el cual terminó volcando e impactando contra la vegetación a un costado de la vía. Afortunadamente, en ese momento no había peatones ni otros vehículos en el área afectada.
El Centro de Información Municipal (CIM) de Palín informó que el camión volcó en un sector donde recientemente se han registrado varios accidentes. Autoridades locales reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, especialmente en tramos de curva y alta circulación de transporte pesado.
Elementos de los Bomberos Voluntarios de Guatemala acudieron al lugar para atender la emergencia y confirmaron que el piloto del camión resultó con golpes leves y una crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario de urgencia. Hasta el momento, no se ha informado si el conductor enfrentará alguna sanción por el hecho.
Antecedente reciente en el mismo sector
Hace unas semanas, otro accidente similar se registró en el mismo punto, cuando un vehículo de transporte pesado que trasladaba tarimas volcó bajo el puente, bloqueando parcialmente la vía y provocando fuerte congestionamiento vehicular.
En ese hecho, el piloto fue identificado como Luis Ángel Malchic Morataya, y según los primeros reportes, el exceso de velocidad habría sido un factor determinante en el percance, una situación que vuelve a repetirse en este tramo de la ruta.
Las imágenes de ambos incidentes han reavivado la preocupación entre conductores, quienes señalan el riesgo constante que representa el tránsito de transporte pesado a alta velocidad en esta importante ruta del país.