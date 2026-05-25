Ataque contra concejal de Chinautla: sospechosos quedan en libertad

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Torre de Tribunales favoreció con la falta de mérito a las dos personas que habían sido capturadas por su presunta implicación en el ataque registrado en contra de Brenda Lizeth Granados Palomo, concejal de la municipalidad de Chinautla, Guatemala.
Durante la audiencia que se llevó a cabo este lunes, 25 de mayo, el abogado defensor de Benjamín Ponciano Gómez, señaló que su patrocinado al momento del ataque se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en una tienda de barrio.
Para acreditar dicho extremo presentó los videos de las cámaras de videovigilancia de la tienda donde este se encontraba, entre otros elementos que fueron tomados en cuenta por el juez a cargo de conocer el expediente.
Mientras tanto, la defensa de Josué Adán Vicente cuestionó el lugar donde su patrocinado fue capturado por loa agentes de la Policía Nacional civil, ya que fue localizado a varios kilómetros de donde ocurrió el hecho, en el lugar conocido como "la cumbre del Guayabo".
Tras analizar los argumentos expuestos, el juzgado concluyó que no existían elementos suficientes para establecer la posible participación de ambos en el ataque armado, por lo que resolvió favorecerlos con falta de mérito.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7